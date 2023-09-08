Выберут сами. В Костанайской области жители четырех районов и одного города решат, кто станет акимом

В 2020 году президент в обращении к народу выступил с инициативой проведения прямых выборов акимов, то есть тех, кто будет руководить селом, районом или городом будут не назначать, а выбирать сами люди.

Это нововведение часть проводимой в стране политической реформы.

«Из 198 акимов сельских округов сегодня уже за два с половиной года 75 прошли через прямые выборы. И мы видим хорошие, позитивные результаты. Теперь настало время, когда вы определите список районов и городов, в которых пройдут выборы уже в этом году», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Именно для этого сегодня депутаты костанайского областного маслихата и собрались на внеочередную сессию. Для начала они определили дату проведения выборов. Единогласно было выбрано пятое ноября 2023 года, так как это выходной день. Затем народные избранники начали выдвигать предложения, в каких именно районах можно было бы дать возможность людям выбрать акима.

«Я предлагаю Денисовский район. Потому что на сегодняшний день назначенного акима там нет», — отметила депутат Костанайского областного маслихата Александра Сергазинова.

«Я считаю надо дать право руднчианам выбрать главу города», — сказал депутат Ерлан Алькенов.

«У меня предложение по Федоровскому и Карабалыкскому районам», — предложил депутат областного маслихата Кайрат Оспанов.

В итоге в список попали восемь районов и два города — Лисаковск и Рудный. Выбрать акима в Костанае не предложил ни один депутат. Далее народные избранники приступили к открытому голосованию, в результате которого и стало известно, где именно пятого ноября люди будут выбирать акима.

«Большинство голосов от общего количества депутатов поддержаны пять предложенных депутатами регионов. Это Алтынсаринский, Денисовский, Карабалыкский и Федоровские районы и город Рудный. Итоговый документ и протокол голосования будет размещен на официальном интернет ресурсе Костанайского областного маслихата», — сказал председатель Костанайского областного маслихата Сайлаубек Ещанов.

Стоит отметить, что выдвижение кандидатов в акимы районов и городов областного значения будет проходить аналогично выборному процессу сельских акимов. Кандидат может быть самовыдвиженцем, выдвинут политической партией или вышестоящим акимом. То есть аким области может предложить кандидата на роль главы города или района. Но возможно это только в двух случаях — когда кандидаты отсутствуют совсем, либо есть только один.

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