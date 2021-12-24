Выбираем софт для безопасного серфинга

Сегодня интернет-пользователи сталкиваются с разными угрозами, исходящими из Глобальной сети. Несмотря на развитие технологий, сетевых систем безопасности, стационарных или мобильных устройств, уязвимости все же остаются. Этим умело пользуются создатели вредоносного программного обеспечения, создавая новые вирусы и скрипты. В случае проникновения таких вирусов в ПК, ноутбук или гаджет возникают различные проблемы и неполадки. Многие теряют важные персональные данные, попадающие в руки мошенников. А это приводит к денежным потерям. Поэтому, пусть вас не беспокоит антивирус цена, когда речь идет о крупных убытках.

Как защититься от вирусов

Существуют различные способы обеспечения безопасности пользователей локальных или глобальной сетей. В корпоративной цифровой инфраструктуре наряду с обычными программными продуктами используется специальный софт и системы защиты, обеспечивающие безопасность персонала и администрации. А в частном секторе наиболее оптимальным и доступным средством защиты считаются специальные антивирусные программы. Рассчитаны они для работы с разными платформами, в том числе:

Windows;

Mac;



Чтобы подобрать подходящий вариант антивирусной программы, важно хорошо разобраться в своем стационарном или переносном компьютере и выяснить, какая операционная система на нем установлена.

Онлайн-магазин Volmax

Приобрести такой программный продукт с лицензией можно в интернет-магазине Volmax. Здесь представлен огромный выбор антивирусов для разных операционных систем, в том числе и для Mac. Каждый лицензионный продукт в каталожном списке продавца имеет детальное описание с указанием, к какой операционке он подходит. С такой защитой вашему ПК или ноутбуку не грозят кейтлоггеры, трояны или руткиты.

Наиболее распространенной в наши дни является операционная система Windows, предустановленная на большинстве стационарных компьютеров или ноутбуков. К данной платформе подходят разные антивирусы, в том числе ESET NOD32. Также владельцы таких компьютеров могут установить Bitdefender или «Касперского».

Каждая из перечисленных антивирусных программ обеспечивает интернет-безопасность. Это означает, что после инсталляции антивирусов они будут автоматически обнаруживать и блокировать вредоносные программы или вирусные утилиты.

Для Mac-устройств тоже подходят антивирусные программы «Касперский» или Bitdefender. Также владельцы таких устройств могут установить Dr.Web Katana. Это специальные версии для модельных рядов «яблочников». В онлайн-магазине можно найти решение для любого компьютера или ноутбука. Здесь представлены корпоративные и домашние антивирусы с соответствующей лицензионной документацией.

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