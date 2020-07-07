Выбросила младенца в контейнер. Матери вынесли приговор в Костанае

Сегодня в суде Костаная №2 рассматривали дело в отношении жительницы Корстаная, которую обвиняли в том, что она выбросила новорожденного ребенка в мусорный контейнер.

27-летнюю женщину осудили по статье «Неосторожное причинение смерти ребенку».

Напомним, 23 ноября на пульт «102» поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного ребенка в одном из контейнеров в микрорайоне «Аэропорт» Костаная, передает alau.kz.

Позже мать она была найдена и задержана.

Подсудимой суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Суд установил, что роды были патологическими. Роженица приняла ребенка за мертворожденного. Поэтому статья была переквалифицирована со статьи «Убийство матерью новорожденного ребенка» на «Неосторожное причинение смерти ребенку».

Суд принял во внимание наличие на иждивение наличие двух малолетних детей.

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