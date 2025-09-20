Инцидент произошел в г. Костанай на улице Б. Майлина. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

На втором этаже в одной из квартир многоэтажного жилого дома произошло подгорание пищи на плите без распространения огня, однако помещение быстро заполнилось густым дымом.

На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения ДЧС. Спасатели в кратчайшие сроки эвакуировали из квартиры двух человек. Медики ЦМК осмотрели пострадавших на месте.

МЧС напоминает: оставленная без присмотра пища на плите — одна из самых частых причин пожаров и задымлений. Никогда не уходите из кухни во время готовки, следите за исправностью бытовых приборов и своевременно проветривайте помещения.

