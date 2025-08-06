С начала 2025 года 316,7 тыс. казахстанцев получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг в социально-трудовой сфере. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты уже воспользовалась более 200 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Такие данные предоставили 5 августа 2025 года в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН). Так, Цифровая карта семьи (ЦКС) формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов.

На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о 20,2 млн граждан Казахстана, или более 6,2 млн семей.

В настоящее время, по данным специалистов, ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 11 видов пособий и социальных выплат:

соцвыплату на случай утраты трудоспособности;

соцвыплату на случай потери работы;

соцвыплату или пособие по потере кормильца;

пособий по рождению ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;

пособие по инвалидности;

пособие многодетным семьям;

пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

адресную социальную помощь;

единовременную выплату на погребение.

Также через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных лиц

Известно, что при установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414.

«Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя»,-отметила пресс-служба МТСЗН РК.

В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.

«По всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный», – подчеркнули в ведомстве.

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