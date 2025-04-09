Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект Налогового кодекса. Документ разработан во исполнение Указа и Послания Главы государства, а также поручений Президента по итогам расширенного заседания Правительства.

В рамках проекта предусматриваются системные меры по мониторингу и анализу налоговых льгот для повышения их эффективности, а также сокращению количества налогов, других обязательных платежей и налоговых льгот. Предлагается дифференциация ставки корпоративного подоходного налога для банковского сектора — 25%, игорного бизнеса — 25%, социальной сферы — 10% и сельского хозяйства — 3%. Базовая ставка остаётся на уровне 20%.

При приобретении или строительстве зданий, сооружений, машин, оборудования и программного обеспечения будут предоставляться инвестиционные налоговые преференции.

В части налогообложения физических лиц предлагается освободить от индивидуального подоходного налога пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда. Базовый налоговый вычет из заработной платы устанавливается в размере 30 месячных расчётных показателей в соответствии с законом о республиканском бюджете.

Сумма налога для автомобилей старше 10 лет снижается на 30%, а старше 20 лет – на 50%. Предметы «роскоши» – дорогостоящие имущество, автомобили, алкогольная и табачная продукция, морские суда, летательные аппараты – предлагается облагать повышенными налогами.

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