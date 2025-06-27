РТН-подробности - Выявление скрытых фактов насилия над детьми. Дияс Тенизбаев - видео https://youtu.be/H5sllRgTOc4
Выпуск ТВ-новостей — 26.06.25 — видео
Жаңалықтар - 26.06.25 - видео https://youtu.be/6JQUN-SqDGk
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства 27 июня 2025 года...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.