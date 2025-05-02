С 1 июля 2025 года в Казахстане планируется установить новые предельные оптовые цены на товарный...
Выпуск ТВ-новостей — 30.04.25-видео
Жаңалықтар - 30.04.25-видео https://youtu.be/KEwTBCp092I
Казахстанцы платят за комуслуги больше, чем жители Узбекистана и Китая, передает LS. Согласно данным Numbeo за...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.