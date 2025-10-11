Сегодня во всех регионах Костанайской области проходят экологические акции в рамках программы «Таза Қазақстан». Цель программы – благоустройство населённых пунктов, развитие зелёных зон и повышение экологической культуры населения.

Одним из значимых мероприятий стала акция в городе Аркалык. Здесь, на территории возле второго корпуса Аркалыкского педагогического института и в аллее имени Ахмет Байтурсынулы было высажено более 500 саженцев сосны. В акции приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты Аркалыкского университета имени Ы. Алтынсарина, волонтёры, активисты и жители города. В мероприятии также принял участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов, который лично присоединился к посадке деревьев.

«Город Аркалык в рамках программы “Таза Қазақстан” заметно преображается. В городе восстановлены пустующие здания, введены в эксплуатацию новые социальные и жилые объекты. Отремонтированы фасады и крыши 71 многоквартирного дома, благоустроено 21 тысяча квадратных метров территории, снесено 46 старых и заброшенных зданий, вывезено более 95 тысяч тонн мусора. В этом году по области планируется высадить 53 тысячи деревьев, из них 4 тысячи – в Аркалыке. Это результат совместного труда жителей и власти, всё делается ради чистого и современного города», – отметил Кумар Аксакалов.

Эта экологическая акция в Аркалыке стала символом обновления города. Сегодня Аркалык приобретает новое стратегическое значение в связи со строительством автомагистрали «Центр – Запад». Этот крупный инфраструктурный проект призван дать мощный импульс развитию города и стать основой возрождения Тургайского региона.

В посадке деревьев активно участвовала и известная в городе педагогическая династия – семья Колдасбаевых. Несколько поколений этой семьи посвятили свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения.

«Мы вдохновляемся, видя, как Аркалык обновляется. Посаженные сегодня деревья станут символом возрождения нашего города, напоминая, что будущее мы создаём своими руками», – сказала доцент Аркалыкского университета имени Ы. Алтынсарина Зина Колдасбаева.

В рамках программы «Таза Қазақстан» во всех городах и районах Костанайской области высажено около 22 тысяч саженцев деревьев. Это значимый вклад региона в развитие экологического движения и улучшение природной среды.

«Чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. Ведь “Таза Қазақстан” – это не разовая акция, а движение, которое должно стать образом жизни каждого из нас», – подчеркнул глава региона.

"Нацбанк: при необходимости базовую ставку повысим" Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, что в целях снижения уровня потребкредитования сейчас рассматриваются меры по...

Проблема казахстанских водителей в России решена Водителям из Казахстана, выполняющим международные перевозки, отменили ограничение на пребывание в России сроком 90 дней....