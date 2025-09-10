Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова высказалась по вопросу оказания адресной социальной помощи семьям, обременённым кредитами, передает передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Консультативный документ появился на сайте «Открытые НПА». Согласно проекту, берущие кредиты семьи рискуют остаться без АСП.

По словам Жакуповой, логика проекта проста: нельзя брать кредиты и погашать их АСП. При этом будет учитываться уровень расходов семьи на обслуживание займов.

«Допустим, семья из трёх человек взяла кредит на 3 миллиона тенге. В пересчёте на квартал это миллион, или по 300 тысяч на каждого члена семьи. Это превышает черту бедности, поэтому такая семья не получит АСП. Но если сумма кредита меньше, например 300 тысяч тенге, то расчёт показывает доход ниже черты бедности. Тогда АСП назначается», — пояснила министр.

Вместе с тем чиновница уточнила, что речь не идёт об ипотечном кредитовании.

Министр подчеркнула, что документ пока не является нормативным актом, а лишь вынесен на обсуждение для информирования общества.

«Мы привлекаем фокус-группы — многодетных мам, экспертов, экономистов. Сегодня цифровая карта семьи отражает поведенческий фактор, который напрямую влияет на систему социальной справедливости», — добавила Жакупова.

По данным экспертов Adam Research, самая уязвимая группа среди заёмщиков — сельские многодетные семьи. Это обычно жители сельской местности в возрасте 25–44 лет с тремя и более детьми. У большинства таких семей подушевой доход ниже 50 000 тенге, а 13 процентов — безработные.

Именно эти семьи зачастую берут кредиты для базовых нужд — на быт, одежду, посуду. Их финансовая нагрузка, особенно учитывая долговую составляющую, делает их наиболее чувствительными к новым правилам назначения АСП.

