Заместитель руководителя областного управления здравоохранения Ерболат Доспанов задержан ДКНБ по Костанайской области по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд санкционировал его арест, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщения об этом сначала распространились в социальных сетях, после чего ситуацию прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Костанайской области.

«Департамент КНБ по Костанайской области сообщил о задержании заместителя руководителя областного управления здравоохранения Е. Доспанова. Он проходит по уголовному делу по факту злоупотребления должностными полномочиями», — говорится в официальном комментарии.

По данным ведомства, суд санкционировал в отношении Доспанова меру пресечения в виде содержания под стражей.

Другие детали не разглашаются: в соответствии со статьёй 201 УПК РК сведения досудебного расследования не подлежат оглашению.

Костанайцев просят на паниковать 12 декабря в 15:00 на территории Костанайского филиала Национального банка пройдут плановые учения. Отрабатываться будет...

Новый запрет на использование пенсионных накоплений заработал в РК Резкий всплеск заявок после ограничений по стоматологии и офтальмологии После того как на платформе enpf-otbasy.kz...