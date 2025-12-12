Заместитель руководителя областного управления здравоохранения Ерболат Доспанов задержан ДКНБ по Костанайской области по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд санкционировал его арест, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сообщения об этом сначала распространились в социальных сетях, после чего ситуацию прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Костанайской области.
«Департамент КНБ по Костанайской области сообщил о задержании заместителя руководителя областного управления здравоохранения Е. Доспанова. Он проходит по уголовному делу по факту злоупотребления должностными полномочиями», — говорится в официальном комментарии.
По данным ведомства, суд санкционировал в отношении Доспанова меру пресечения в виде содержания под стражей.
Другие детали не разглашаются: в соответствии со статьёй 201 УПК РК сведения досудебного расследования не подлежат оглашению.
