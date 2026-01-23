В Костанае в суде продолжается рассмотрение дела о взрыве, произошедшем в жилом массиве Амангельды в декабре 2023 года. Спустя более двух лет очевидцы трагедии дают показания и вспоминают обстоятельства происшествия.

Взрыв прогремел 11 декабря 2023 года в 12:36 на территории станции технического обслуживания. Как сообщалось ранее, произошёл хлопок газовоздушной смеси, после чего начался пожар. В результате полностью обрушилось одноэтажное здание площадью около 280 квадратных метров. Огонь был ликвидирован почти через полтора часа.

Параллельно велись масштабные поисково-спасательные работы. В ликвидации последствий были задействованы 263 сотрудника экстренных служб, 61 единица техники, а также волонтёры. Из-под завалов живыми извлекли трёх человек, ещё трое погибли. Различные травмы получили 15 человек.

В суде свидетели подробно описывают момент взрыва. По их словам, произошло сразу два взрыва : первый — предположительно из-за пропана и давления газа, второй — в виде мощной ударной волны, которую услышали жители города.

Также в ходе слушаний потерпевшие рассказывают о причинённом материальном ущербе. Взрывной волной были повреждены строения и автомобили: пострадали пять грузовых и семь легковых машин. Один из автовладельцев сообщил, что воочию видел, как обломок здания упал на его автомобиль.

Фигурантом дела является индивидуальный предприниматель Алексей Бурдинский. В материалах суда указаны две статьи Уголовного кодекса:

«Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «Уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое по неосторожности при обращении с источниками повышенной опасности».

Потерпевшие заявляют гражданские иски. Владелец автомобиля ВАЗ-2109 требует 1 миллион тенге в качестве компенсации, ещё одна истца, чей Mercedes был повреждён, оценила ущерб в 4 миллиона тенге. Всего потерпевшими по делу признаны 27 человек, их допросы продолжаются.

