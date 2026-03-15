На одном из избирательных участков Костаная произошло необычное событие. В преддверии праздника Наурыз к жителям пришёл Қыдыр ата — символ изобилия, благополучия и добрых пожеланий.

По традиции он дал присутствующим бата, пожелав здоровья, счастья, достатка и единства.

«Наурыз — береке мен молшылық әкелсін, отбасыларың аман болсын, ел бірлігі нығайсын!» — сказал Қыдыр ата в своём благословении.

После этого символ праздника принял участие в голосовании, тем самым показав пример активной гражданской позиции.

Жители с интересом встретили Қыдыр ата: многие фотографировались с ним и делились впечатлениями.

