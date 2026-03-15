На одном из избирательных участков Костаная произошло необычное событие. В преддверии праздника Наурыз к жителям пришёл Қыдыр ата — символ изобилия, благополучия и добрых пожеланий.
По традиции он дал присутствующим бата, пожелав здоровья, счастья, достатка и единства.
«Наурыз — береке мен молшылық әкелсін, отбасыларың аман болсын, ел бірлігі нығайсын!» — сказал Қыдыр ата в своём благословении.
После этого символ праздника принял участие в голосовании, тем самым показав пример активной гражданской позиции.
Жители с интересом встретили Қыдыр ата: многие фотографировались с ним и делились впечатлениями.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.