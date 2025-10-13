Лисаковский городской суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, который загрязнил место общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Как установлено, 29 сентября 2025 года около 22:00 мужчина выбросил пакет с мусором на лестничной площадке первого этажа жилого дома, а затем оставил его под балконом. Тем самым он нарушил общественный порядок и загрязнил территорию.

На суде нарушитель полностью признал вину и раскаялся, попросив назначить ему штраф.

В соответствии со статьёй 434-2 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях , за такие действия предусмотрен штраф в размере 10 МРП (около 34 500 тенге) или 40 часов общественных работ.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, снизил размер штрафа до 27 500 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Стало известно, какие сделки будут отслеживаться финансовыми органами В Казахстане подготовлен проект приказа министра финансов «Об установлении Правил взаимодействия органов госдоходов и Национального...

Дороги сделаны. В Костанае завершили все работы до морозов Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил, что на сегодняшний день дорожные и дворовые работы полностью завершены....