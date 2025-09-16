В Казахстане на десяти республиканских трассах установят новые комплексы, которые будут фиксировать среднюю скорость движения. Об этом сообщил замминистра МВД Игорь Лепеха.

«Пока средняя скорость, согласно действующего законодательства, фиксируется только на трассах республиканского значения, в населённых пунктах мы этого делать не будем». Потому что много было вопросов. От одной улицы к другой можно разными путями доехать, время прибытия будет разное. Сейчас работаем только по республиканским трассам. На сегодняшний день 8 участков дорог. 8 участков дорог у нас перекрыто. На сегодняшний день у нас более 100 тысяч нарушений выявлено. Мы констатируем, что у нас на этих 8 участках есть снижение по тяжести последствий ДТП. Меньше погибших. И ситуация, скажем, в первые недели был всплеск выявления нарушений, то сейчас они замедляются. То есть люди уже знают про среднюю скорость, соблюдают скоростной режим. Во-первых, это людей дисциплинирует. Во-вторых, случаи ДТП тяжесть последствий уже сейчас уменьшается. Перекрывается порядка 2000 сейчас. Еще планируем мы 10 участков. с Минтрансом мы наметили эти 10 участков — это более 1000 километров еще. Будем сейчас вести эту работу, я попросил премьер-министра, чтобы ускорить эту работу. Чтобы соответствующие поручения дать, там есть вопросы с различными ведомствами, сертификация приборов и всего остального. До конца года, я надеюсь, мы эти участки перекроем», — отметил Лепеха.

