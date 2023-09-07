Заболевших больше. Случаи заражения гепатитом А зафиксированы в Костанайской области

Стабильной называют специалисты департамента санэпидконтроля ситуацию по гепатиту А. Однако за аналогичный период прошлого года был зафиксирован всего один заболевший, тогда как за восемь месяцев этого года уже пятнадцать человек. Лидер по числу случаев гепатита А — Костанай.

Здесь заболело сразу десять человек. Четыре факта в Рудном, один в Костанайском районе.

«Заболеваемость регистрировалась почти в каждом месяце, то есть это не говорит о том, что это вспышка. Максимальное количество случаев было зафиксировано в марте месяце, это пять случаев. Все случаи не связаны между собой», — говорит руководитель отдела департамента СЭК Костанайской области Айгерим Калиева.

Из пятнадцати заболевших — четыре это школьники. Причем трое из них это дети до четырнадацати лет. Как отмечает Айгерим Калиева, для гепатита А, как и для любого другого инфекционного заболевания, характерна цикличность. То есть в какие-то годы происходит рост, в другие напротив спад.

«Это связано может быть и с тем, что бдительность населения снижена. Если раньше больше пользовались антисептиками в период пандемии, люди чаще мыли руки, может быть. Так как вирус гепатита А он передается через грязные руки, это болезнь грязных рук, также контактно бытовым путем, водным путем», — говорит Айгерим Калиева.

Поэтому элементарное соблюдение правил личной гигиены — это один из самых простых и доступных каждому способов профилактики. Мыть руки и по возможности обрабатывать их антисептиком метод надежный, детей можно обезопасить с помощью вакцинации.

«Специфическая мера профилактики против вирусного гепатита — это вакцинация. В республике Казахстан согласно Национального календаря прививок, вакцинация против вирусного гепатита А проводится детям в возрасте двух лет и затем ревакцинация через шесть месяцев. То есть по схеме 0-6. А также проводится вакцинация детей контактных до 14 лет в очаге вирусного гепатита А», — сообщила Айгерим Калиева.

Специалистами департамента санэпидконтроля проводится и регулярный мониторинг заболеваемости среди учащихся школ, потому что в группу риска входят именно дети школьного возраста. Это позволит в случае возникновения вспышки заболеваемости оперативно принять необходимые меры.

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