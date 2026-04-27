Заброшенный детсад: костанайцы требуют вернуть его детям

Жители домов №13 и 14 в 9-м микрорайоне Костаная бьют тревогу из-за заброшенного детского сада во дворе. Если раньше соседей объединяли праздники и субботники, то сегодня — общая проблема: дошкольное учреждение не работает уже несколько лет, а здание постепенно приходит в запустение.

Родителям приходится возить детей в другие районы

Местные жители рассказывают, что раньше их дети посещали этот сад, однако теперь младших приходится возить в другие части города.

Екатерина Дмитриенко, жительница дома №14, отмечает:

— Садик не работает уже второй или третий год. Пришлось переводить ребенка в другой — на КЖБИ. Это очень неудобно, особенно зимой.

Похожая ситуация и у Бахытгуль Омаркановой. По ее словам, ближайшие детские сады находятся далеко, что создает дополнительные сложности для семей с маленькими детьми.

Жалобы на мусор и опасные деревья

Жители уже обращались в экстренные службы и коммунальные организации. По их словам, территория детского сада захламлена, мусор разлетается по двору, а за деревьями никто не ухаживает.

Существует и риск — при сильном ветре деревья могут упасть. Подобный случай уже происходил во время прошлогоднего бурана.

«Садик даже не числится»

Председатель ОСИ дома №14 Марина Павлова заявила, что объект вызывает вопросы и с юридической точки зрения.

— По кадастровому номеру этот садик нигде не проходит. В «Айкомеке» нам сказали, что он вообще не числится. Нас это сильно беспокоит, потому что садик нам нужен, — подчеркнула она.

Жители опасаются застройки

Еще одна тревога — возможное строительство на месте детского сада. По словам жителей, двор и так перегружен, а появление многоэтажного дома только усугубит ситуацию.

— Уже сейчас не хватает парковочных мест. Если здесь появится еще один дом, будет еще хуже, — отметил житель дома №13 Денис Бойко.

Власти обещают реконструкцию

Ситуацию прокомментировал аким Костаная Марат Жундубаев. По его словам, вопрос поднимался на уровне области.

Глава города сообщил, что объект простаивает около двух лет, и в настоящее время управление образования и управление строительства получили поручение разработать проектно-сметную документацию.

Ожидается, что финансирование на эти цели будет выделено, после чего начнется реконструкция здания.

При этом аким подчеркнул: строительство на месте детского сада не планируется — объект сохранят именно как дошкольное учреждение. После ремонта его укомплектуют персоналом и вернут в эксплуатацию

