«Зачем?» — аким области о вложениях в неолимпийские виды спорта

В Костанайской области пересматривают подходы к развитию спорта. Аким региона Кумар Аксакалов заявил, что приоритет должен отдаваться олимпийским и национальным видам спорта.
Приоритет — олимпийским дисциплинам
Глава области отметил, что отдельные направления получают чрезмерное внимание, несмотря на отсутствие статуса олимпийских.
«Грэпплинг у нас олимпийский вид спорта? Неолимпийский. Наша задача — развивать, прежде всего, олимпийские и национальные виды спорта», — подчеркнул он.
Критика распределения ресурсов
По словам акима, текущие акценты в системе подготовки спортсменов требуют корректировки.
«Вы сами в докладе несколько раз акцентировали внимание на достижениях в этом виде спорта. Понятно, есть любители, но чтобы государство патронировало и помогало — это неправильно. Часть средств может уходить туда, тренеры, которые должны работать в традиционных олимпийских дисциплинах, тоже переключаются», — отметил Кумар Аксакалов.
Он добавил, что проведение многочисленных соревнований по неолимпийским видам также отвлекает ресурсы.
«Много видов соревнований, которые не имеют отношения к чемпионатам. Таким образом отвлекаются средства, тренеры, организационные ресурсы», — сказал аким.
Финансирование — за счёт частных средств
Глава региона подчеркнул, что развитие неолимпийских направлений возможно, но без участия государственного бюджета.
«Если есть желающие заниматься — пожалуйста, но за счёт частных средств. Наша задача — национальные и олимпийские виды спорта», — резюмировал он.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.