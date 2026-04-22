«Зачем?» — аким области о вложениях в неолимпийские виды спорта

В Костанайской области пересматривают подходы к развитию спорта. Аким региона Кумар Аксакалов заявил, что приоритет должен отдаваться олимпийским и национальным видам спорта.

Приоритет — олимпийским дисциплинам

Глава области отметил, что отдельные направления получают чрезмерное внимание, несмотря на отсутствие статуса олимпийских.

«Грэпплинг у нас олимпийский вид спорта? Неолимпийский. Наша задача — развивать, прежде всего, олимпийские и национальные виды спорта», — подчеркнул он.

Критика распределения ресурсов

По словам акима, текущие акценты в системе подготовки спортсменов требуют корректировки.

«Вы сами в докладе несколько раз акцентировали внимание на достижениях в этом виде спорта. Понятно, есть любители, но чтобы государство патронировало и помогало — это неправильно. Часть средств может уходить туда, тренеры, которые должны работать в традиционных олимпийских дисциплинах, тоже переключаются», — отметил Кумар Аксакалов.

Он добавил, что проведение многочисленных соревнований по неолимпийским видам также отвлекает ресурсы.

«Много видов соревнований, которые не имеют отношения к чемпионатам. Таким образом отвлекаются средства, тренеры, организационные ресурсы», — сказал аким.

Финансирование — за счёт частных средств

Глава региона подчеркнул, что развитие неолимпийских направлений возможно, но без участия государственного бюджета.

«Если есть желающие заниматься — пожалуйста, но за счёт частных средств. Наша задача — национальные и олимпийские виды спорта», — резюмировал он.

