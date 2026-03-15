Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал мнения экспертов о том, что конституционная реформа якобы связана с подготовкой к транзиту власти и будущим президентским выборам.
По словам Президента, вокруг введения должности вице-президента действительно ведутся различные обсуждения. При этом он отметил, что подобная должность существует во многих зарубежных странах и является частью системы государственного управления.
Усиление институтов власти
Токаев подчеркнул, что введение должности вице-президента направлено на укрепление государственных институтов и не должно вызывать опасений в обществе.
«Мне известно, что вокруг должности вице-президента ходят разные разговоры. Некоторые эксперты полагают, что в Казахстане якобы усиливается конкуренция во власти и нарастают различные тенденции, вызывающие беспокойство. Однако нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе. Учреждение должности вице-президента укрепит институты государственной власти, и в этом можно будет убедиться в будущем», — заявил Президент.
Когда пройдут следующие выборы
Глава государства также отметил, что возлагает большие надежды на новую должность и на проводимые реформы в целом.
При этом Токаев подчеркнул, что следующие президентские выборы пройдут в установленные Конституцией сроки — в 2029 году.
Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме
Жителей Костанайской области просят соблюдать меры безопасности
