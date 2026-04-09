Задержка пособий: что произошло с выплатами в Казахстане

В начале апреля казахстанки, получающие пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, сообщили о задержке выплат. Обычно средства поступают на счета до 10 числа, однако в этот раз сроки сдвинулись, что вызвало широкий общественный резонанс, передает rus.baq.kz

13 апреля в Министерстве труда заверили, что ситуация носит технический характер и связана со смещением графиков. Ведомство пообещало, что деньги поступят в ближайшее время — впоследствии выплаты действительно начали зачисляться на карты получателей.

При этом механизм возникновения задержек официально не разъяснялся. За комментариями редакция обратилась в АО «Государственный фонд социального страхования».

В фонде пояснили, что потребность в средствах формирует госкорпорация «Правительство для граждан» и направляет её ежемесячно — не позднее 25 числа месяца, предшествующего выплатам. Так, 26 марта в фонд поступила заявка на апрельские выплаты.

Как сообщил заместитель председателя правления ГФСС Марат Жаныбеков, средства за 10 апреля были перечислены частями — 10 и 13 апреля на сумму 13,07 млрд тенге. Задержка связана с выходными днями 11 и 12 апреля. Уже 13 апреля фонд получил дополнительное уведомление о нехватке средств, а 14 апреля профинансировал выплаты в полном объёме.

В ГФСС подчёркивают: на сегодняшний день все обязательства по апрельским социальным выплатам выполнены полностью.

При этом точную сумму нехватки средств, а также количество получателей, не получивших выплаты вовремя, в фонде не уточнили. Там пояснили, что фонд перечисляет деньги госкорпорации ежедневно, однако не ведёт учёт конкретных получателей — эти функции относятся к «Правительству для граждан».

Также отмечается, что компенсации за задержку выплат законодательством не предусмотрены — все средства выплачиваются в полном объёме независимо от сроков.

В фонде добавили, что располагают резервом для обеспечения стабильности выплат. Его размер определяется нормативами финансовой устойчивости, однако конкретные данные по остаткам средств на начало апреля не раскрываются.

По информации ГФСС, в 2024–2025 годах подобных задержек социальных выплат не фиксировалось.

