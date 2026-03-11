Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде районов Костанайская область занятия для школьников второй смены переведены на дистанционный формат обучения 11 марта 2026 года.

В Узункольский район при температуре воздуха около –22°C и метели на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–9 классов второй смены.

В Мендыкаринский район занятия второй смены также проходят дистанционно. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — температура –20…–21°C, метель и ветер до 19 м/с.

В Житикаринский район при температуре –18°C и скорости ветра 14 м/с на дистанционный формат обучения переведены учащиеся КПП и 1–6 классов второй смены.

Из-за ухудшения погодных условий в Костанай и Федоровский район занятия для части школьников второй смены переведены на дистанционный формат 11 марта 2026 года .

Из-за ухудшения погодных условий в Костанай занятия для учащихся второй смены школ переведены на дистанционный формат обучения.

Причиной стали метель и сильный ветер, которые могут представлять опасность для школьников. Решение принято для обеспечения безопасности детей.

Дистанционное обучение введено 11 марта и касается всех учащихся второй смены городских школ.

В Федоровский район из-за метели и сильного ветра на дистанционный формат обучения переведены учащиеся 2–7 классов второй смены.

В Лисаковск при температуре воздуха –19°C и скорости ветра 14 м/с (буран) на дистанционное обучение переведены учащиеся 2–7 классов второй смены.

В Карасуский район также принято решение о переводе второй смены школ на дистанционный формат обучения.

Решение принято для обеспечения безопасности школьников в условиях сильного ветра и метели.

