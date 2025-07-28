В Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана сегодня прокомментировали минимальный возраст для участия в спортивных соревнованиях, передает корреспондент Zakon.kz.
Соответствующее сообщение опубликовано в Instagram ведомства 28 июля 2025 года:
«Министерство туризма и спорта Республики Казахстан считает необходимым разъяснить информацию, распространяемую рядом масс-медиа на тему «запрета на занятия спортом для детей». Указанная интерпретация приказа министра от 16 июля 2025 года №133 не соответствует действительности».
По данным министерства, на сегодняшний день в стране свыше 5,1 млн детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет регулярно занимаются спортом.
«При этом соревнования как часть спортивной подготовки сопряжены с определенными физическими и эмоциональными нагрузками. В связи с этим министерством определены минимальные возрастные рамки для участия в соревнованиях. Данная мера направлена в первую очередь на защиту здоровья детей и снижение риска травм в малом возрасте», – заявили в пресс-службе МТС РК.
Отмечается, что возрастные ограничения установлены на основе предложений спортивных федераций, согласованы с Министерством здравоохранения РК и соответствуют международным стандартам.
«Эти меры касаются исключительно участия в соревнованиях и не затрагивают прием детей в спортивные школы, секции и другие учреждения подготовки спортивного резерва. Таким образом, сообщения о «запрете на занятия спортом» являются недостоверными. Речь идет исключительно о возрастных требованиях к участию в соревнованиях», – подчеркнули в пресс-службе МТС РК.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.