Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что, в соответствии с Трудовым кодексом РК, казахстанцы могут работать на нескольких работах и у разных работодателей, но при этом должно соблюдаться ограничение: не более 8 часов на основной работе и не более 4 часов по совместительству, всего не более 12 часов в день.
В соответствии с Трудовым кодексом, совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.
Для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы.
Суммарная продолжительность ежедневной работы по месту основной работе и работы по совместительству не должна превышать норму продолжительности ежедневной работы, установленную пунктом 4 статьи 71 настоящего Кодекса, более чем на 4 часа.
Работникам, работающим по трудовому договору о работе по совместительству, оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.
Если продолжительность оплачиваемого ежегодного трудового отпуска по трудовому договору о работе по совместительству меньше продолжительности отпуска по основной работе, работодатель по просьбе работника – совместителя предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы на дни, составляющие разницу в продолжительности отпусков.
Таким образом, работник может работать на нескольких работах и у разных работодателей, но при этом должно соблюдаться ограничение: не более 8 часов на основной работе и не более 4 часов по совместительству, всего не более 12 часов в день.
Кроме того, в соответствии с законом «О государственной службе Республики Казахстан», работа по совместительству запрещена государственным служащим, которые не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой.
Так, любой совершеннолетний гражданин, не подпадающий под вышеуказанные ограничения, может работать по совместительству.
