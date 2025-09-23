В Казахстане планируют ввести запрет на повышение арендной платы в торговых объектах чаще одного раза в год. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства, передает tengrinews.kz

«Для крупных торговых центров и рынков уже действует ограничение — корректировать аренду можно не более одного раза в год. Мы подготовили поправки, которые позволят распространить это правило на все торговые объекты», — отметил министр.

В министерстве уточнили, что соответствующие изменения уже включены в проект новых правил и сейчас проходят согласование и регистрацию в Министерстве юстиции. Точная дата вступления в силу будет объявлена позже.

В будущем, если владельцы торговых объектов будут повышать арендную плату чаще одного раза в год, арендаторы получат право подать жалобу в Министерство торговли и интеграции.

