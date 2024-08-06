“Заработали камеры Сергек”. Сообщение прокомментировали в ДП Костанайской области

Кадр из видео alau.kz
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, был проведен мониторинг социальных сетей.
В ходе мониторинга установлено сообщение, где говорится о том, что «В городе Костанай заработали камеры Сергек» .
«ДП Костанайской области заявляет что эта информация не соответствует действительности. Перед началом запуска «Сергек» через СМИ будет об этом сообщено. Стоит отметить, что за распространение ложной информации предусмотрен штраф или арест», — сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв ДП Костанайской области Казахстан камера Костанай Костанайская область новости костаная полиция РТН сергек