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“Заработали камеры Сергек”. Сообщение прокомментировали в ДП Костанайской области

Фотография для новости “Заработали камеры Сергек”. Сообщение прокомментировали в ДП Костанайской области

Кадр из видео alau.kz

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, был проведен мониторинг социальных сетей.

В ходе мониторинга установлено сообщение, где говорится о том, что «В городе Костанай заработали камеры Сергек» .

«ДП Костанайской области заявляет что эта информация не соответствует действительности. Перед началом запуска «Сергек» через СМИ будет об этом сообщено. Стоит отметить, что за распространение ложной информации предусмотрен штраф или арест», — сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

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