USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Зарплата и премии: о своих доходах рассказал министр энергетики

— Сегодня, 16:49
тенге,деньги

Фото alau.kz

Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов сообщил, что сдал декларацию в полном соответствии с требованиями действующего законодательства.

Отвечая на вопросы журналистов, глава ведомства пояснил, что за прошлый год у него не было дополнительных источников дохода.
«Если говорить о дополнительном доходе, то единственным источником за прошлый год являлась моя заработная плата министра. Других доходов у меня не было», — отметил он.

Размер заработной платы и премиальные выплаты

По словам министра, его ежемесячная заработная плата составляет порядка 1,2 миллиона тенге. Таким образом, годовой доход формируется путём умножения этой суммы на 12 месяцев.

Министр также уточнил, что в системе предусмотрены премиальные выплаты, которые отражаются в декларации.
«Премиальные выплаты у нас есть, все они указаны в декларации», — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

Общая сумма задекларированных доходов

Отвечая на вопрос об общей сумме задекларированных средств, министр сообщил, что она превышает 20 миллионов тенге.

В Министерстве энергетики отмечают, что информация о доходах государственных служащих публикуется в установленном порядке и соответствует требованиям законодательства о декларировании.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.