На брифинге, прошедшем после оглашения решения о сохранении базовой ставки на уровне 16,5%, глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что в Казахстане практически никто не получает зарплату в размере 85 000 тенге, сообщает Uchet.kz.

«МЗП — это просто показатель. Мы же сами понимаем, что МЗП у нас — 85 000. Можно, наверное, спорить со мной, но чаще всего, наверное, такой зарплаты в Казахстане нет, все все-таки больше получают. Средняя зарплата у нас — 460 000 тенге, медианная — 300 000 с чем-то. 85 000 тенге — это больше статистическая погрешность, расчетный показатель. Его идеализировать не надо. Говорить, что если ты его поднимешь, и весь уровень заработных плат в Казахстане поднимется, я бы не стал», — заявил Тимур Сулейменов.

Также глава Нацбанка отметил, что повышение МЗП никак не сказалось бы на росте зарплат казахстанцев. Исключение — работники госсектора, однако они составляют лишь малую часть.

«Поэтому МЗП — это не панацея, не нужно на нее смотреть. Мы все-таки не в плановой экономике живем, и от того, что МЗП подняли бы, не факт, что ваш руководитель того или иного ИП или ТОО своим сотрудникам поднял бы заработную плату. Это точно не так. Вместе с тем понятно, что для того, чтобы поднимать МЗП, нужны достаточно глубокие изыскания и по производительности труда, и по социальным эффектам, и по эффектам на инфляцию», — поделился глава Нацбанка.

