С 1 января в Казахстане уменьшилась налоговая нагрузка на заработные платы наёмных работников. Новый Налоговый кодекс увеличил необлагаемый минимум по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) с 14 до 30 месячных расчётных показателей.
Кто полностью освобождён от налога
Как пояснили в Департамент государственных доходов по Костанайской области, работники с доходом ниже 140 тысяч тенге ИПН платить не будут.
«Те лица, у которых заработная плата меньше 140 тысяч тенге, вообще не будут оплачивать подоходный налог. Для этого необходимо написать заявление работодателю — налоговому агенту — для применения данных вычетов», — сообщила Зарина Бекмухамедова .
Сколько прибавят получающие больше 140 тысяч
Для работников с доходом выше 140 тысяч тенге зарплата «на руки» также вырастет. При окладе 200 тысяч тенге после обязательных отчислений сумма увеличится примерно с 164 до 171 тысячи тенге — в среднем на 7,5 тысячи тенге в месяц. Теперь эта льгота действует для всех, а не только для отдельных категорий.
Один вычет вместо нескольких
С 2026 года упрощена система налоговых вычетов. Вместо отдельных вычетов — для многодетных семей, на обучение, ипотеку и другие цели — вводится единый вычет в размере 30 МРП.
«Ранее это было очень трудозатратно для бухгалтеров, поэтому все вычеты заменили на один», — пояснили в департаменте.
Льготы для социально уязвимых категорий
Налоговая реформа затронула и социально уязвимых граждан. Для лиц с инвалидностью первой и второй групп необлагаемый минимум установлен на уровне 5 тысяч МРП. В большинстве случаев это означает полное освобождение от уплаты ИПН.
