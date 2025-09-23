На брифинге правительства 23 сентября 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев прокомментировал ситуацию с ценами на говядину в Казахстане.

Журналисты отметили, что говядина становится всё менее доступной для населения, учитывая минимальную зарплату в размере 85 тысяч тенге и средние доходы в регионах около 150 тысяч тенге. В этой связи они поинтересовались у Армана Шаккалиева, по какой цене он сам приобретает мясо.

«Я неделю назад приобретал на рынке «Сауран» мякоть – 4200 тенге за кг. Но, уточняя ответ на ваш вопрос, разброс цен есть – если вы возьмете электронную торговлю, то филе для шашлыка баранины или говядины есть цена и 5700 тенге, потому что это уже подготовленное и упакованное мясо. То есть все зависит от вашего потребительского запроса. Мы говорим про грудинно-лопаточную часть. То что касается мяса говядины, то эта цена варьируется от 3 300 до 3 700 тенге за кг. Здесь мы всегда говорим, что наша задача — обеспечить выбор для потребителя: есть доступная для социально-уязвимых слоев населения стоимость, а если вы можете себе это позволить, есть и более дорогие части вырезки мясной. Если вы можете себе позволить, если вы заказываете онлайн, вам некогда ездить раз в неделю, есть потребительские привычки, раз в неделю осуществляют крупные закупки. Как правило, это они делают где? На рынках. Здесь очень корректно говорил, что цена варьируется в зависимости от ваших финансовых возможностей и потребительских изысков», — отметил министр Шаккалиев.

