На брифинге правительства 23 сентября 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев прокомментировал ситуацию с ценами на говядину в Казахстане.
Журналисты отметили, что говядина становится всё менее доступной для населения, учитывая минимальную зарплату в размере 85 тысяч тенге и средние доходы в регионах около 150 тысяч тенге. В этой связи они поинтересовались у Армана Шаккалиева, по какой цене он сам приобретает мясо.
«Я неделю назад приобретал на рынке «Сауран» мякоть – 4200 тенге за кг. Но, уточняя ответ на ваш вопрос, разброс цен есть – если вы возьмете электронную торговлю, то филе для шашлыка баранины или говядины есть цена и 5700 тенге, потому что это уже подготовленное и упакованное мясо. То есть все зависит от вашего потребительского запроса. Мы говорим про грудинно-лопаточную часть. То что касается мяса говядины, то эта цена варьируется от 3 300 до 3 700 тенге за кг. Здесь мы всегда говорим, что наша задача — обеспечить выбор для потребителя: есть доступная для социально-уязвимых слоев населения стоимость, а если вы можете себе это позволить, есть и более дорогие части вырезки мясной. Если вы можете себе позволить, если вы заказываете онлайн, вам некогда ездить раз в неделю, есть потребительские привычки, раз в неделю осуществляют крупные закупки. Как правило, это они делают где? На рынках. Здесь очень корректно говорил, что цена варьируется в зависимости от ваших финансовых возможностей и потребительских изысков», — отметил министр Шаккалиев.
Новшества в правилах развода – объяснения для казахстанцев
Играют на каждом шагу. Аким Костаная прокомментировали появление автоматов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.