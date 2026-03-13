В ближайшие сутки ожидается усиление потока солнечного ветра, направленного к Земле. Вслед за этим могут начать расти и геомагнитные показатели, сообщает xras.ru

Причиной возможных возмущений стала крупная корональная дыра на Солнце. По словам специалистов, она имеет необычную форму и напоминает длинный разлом, который тянется от южного до северного полюса звезды.

Подобные образования считаются достаточно устойчивыми. Месяц назад, во время предыдущего оборота Солнца, эта же корональная дыра уже проходила по солнечному диску. Тогда наблюдатели отмечали, что по форме она напоминала дракона.

В прошлый раз это явление спровоцировало магнитные бури средней силы уровня G1–G2 по пятибалльной шкале. Поскольку размеры и структура образования практически не изменились, ученые допускают, что и в этот раз уровень геомагнитной активности будет примерно таким же.

По расчетам моделей, первые возмущения магнитного поля Земли могут начаться уже сегодня ближе к полуночи. Если прогноз подтвердится, возрастет вероятность появления ярких полярных сияний.

Однако специалисты отмечают, что пока увеличения скорости солнечного ветра не зафиксировано. Более точные прогнозы можно будет дать после начала изменений параметров космической погоды.

