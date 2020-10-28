Зерноочистительный комплекс горел в Костанайской области

Вечером, 27 октября, в селе Зуевка Алтынсаринского района произошел пожар на зерноочистительном комплексе.
Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера ПЧ-14 в 18:21 часов. Ближайшая пожарная часть находится на расстоянии 36 километров, поэтому первой к месту загорания прибыла добровольная пожарная команда ТОО «Зуевское». На момент прибытия добровольцев открытым огнем на площади 150 квадратных метров полыхали деревянные конструкции зерноочистительного комплекса ЗАВ-40.
Вскоре к месту происшествия подоспели пожарные Алтынсаринского района, также им на подмогу прибыли огнеборцы Сарыкольского района.
Тушение осложнял сильный порывистый ветер, способствовавший распространению огня. Поэтому потребовалась бесперебойная подача воды для нужд пожаротушения. С этой целью два водораздатчика обеспечивали непрерывный подвоз воды к месту пожара.
Общими усилиями после двухчасовой совместной борьбы с огнем огнеборцев и добровольцев с разбушевавшейся огненной стихией пожар удалось локализовать. Еще около 20 минут потребовалось на укрощение пламени и ликвидацию открытого горения. Полностью ликвидировать последствия пожара удалось в 20:55 часов.
Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
Чтобы избежать пожаров на объектах по хранению и переработки зерна необходимо обеспечить правильную эксплуатацию оборудования с учетом требований пожарной безопасности.
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