Школьный звонок снова прозвенел: в Казахстане началась самая длинная четверть учебного года
В школах Казахстана сегодня, 8 января, стартовала третья учебная четверть, которая продлится 10 недель. После...
Жаңалықтар — 06.01.26-видео
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.