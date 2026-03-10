«Ипотека может съедать до 80% бюджета»: глава Отбасы банка о роли госпрограмм
Государственные жилищные программы позволяют существенно снизить финансовую нагрузку на семьи и делают покупку жилья более...
Жаңалықтар — 06.03.26-видео
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.