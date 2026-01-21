Жаңалықтар — 20.01.26-видео

▶

В 2025 году в Казахстане зафиксированы заметные изменения в финансовом поведении населения и бизнеса: объём...

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.