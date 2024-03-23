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Женщина была за рулем автомобиля, который зажал жительницу Лисаковска — полиция

Фотография для новости Женщина была за рулем автомобиля, который зажал женщину в Лисаковске - полиция

Кадр из видео

Отвечая на запрос журналистов, в ДП Костанайской области сообщили что днем 22 марта в Лисаковске в одном из дворов, водитель автомашины Kia Cerato не убедившись в безопасности дорожного движения, совершил наезд на женщину, сидевшую на лавочке и после столкнулась со стоящим автомобилем Lada Vesta.

В результате ДТП , женщина получила телесные повреждения.

По данному факту полицией собран материал. Назначена соответствующая экспертиза , по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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