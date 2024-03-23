Женщина была за рулем автомобиля, который зажал жительницу Лисаковска — полиция

Кадр из видео
Отвечая на запрос журналистов, в ДП Костанайской области сообщили что днем 22 марта в Лисаковске в одном из дворов, водитель автомашины Kia Cerato не убедившись в безопасности дорожного движения, совершил наезд на женщину, сидевшую на лавочке и после столкнулась со стоящим автомобилем Lada Vesta.
В результате ДТП , женщина получила телесные повреждения.
По данному факту полицией собран материал. Назначена соответствующая экспертиза , по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Tags: Алау алау кз алау тв ДП Костанайской области ДТП Казахстан Костанай Костанайская область новости алау РТН