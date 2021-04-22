USD 432.01
EUR 518.67
RUB 5.61
  1. Home
  2. Новости
  3. Женщина погибла в пожаре — ДЧС Костанайской области

Женщина погибла в пожаре — ДЧС Костанайской области

Фото пресс-службы ДЧС

Происшествие случилось 22 апреля в 06:43. На пульт 101 поступил тревожный сигнал. Случайный прохожий увидел дым из окна подъезда пятиэтажного жилого дома по проспекту Кобланды батыра в Костанае. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

В считанные минуты к месту происшествия прибыли 11 сотрудников СПЧ-1 Костаная и две пожарные автоцистерны АЦ-40. Горела однокомнатная квартира на четвёртом этаже. Пламя распространилось по всему помещению. Площадь пожара 30 квадратных метров. Огонь уничтожил мебель, домашние вещи.

«В ходе тушения в жилой комнате пожарные обнаружили тело 52-летней хозяйки квартиры без признаков жизни. Работало звено газодымозащитной службы. Густой едкий дым распространился на верхние этажи подъезда, поэтому спасатели  оповестили и произвели эвакуацию 18 человек. Кроме этого четверых жителей, в том числе грудного ребенка, они вынесли на руках  во двор», — сообщили в ДЧС.

В 7.04 возгорание полностью ликвидировано.

Сейчас в случившемся разбираются специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Президент дал поручение по автобусным полосам в городах
Следующая новость

Сторож-пенсионер не дал обворовать ТОО в Костанайской области