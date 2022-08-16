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Женщина погибла в пожаре в Костанайской области

За прошедшую неделю на территории области произошло 17 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

За прошедший период 2022 года зарегистрировано 424 пожаров. В пожарах погибли 32 человека. Среди них шесть 6 детей.

13 августа в посёлке Кушмурун Аулиекольского района, в частном жилом доме произошел пожар на площади 60 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело хозяйки дома 1953 года рождения. В больницу с ожогами госпитализирован брат хозяйки дома. Пожар локализован в 02:52 часов и ликвидирован в 03:49 часов. Причина пожара устанавливается.

 

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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