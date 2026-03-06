В Костанае в честь приближающегося Международного женского дня чествовали женщин, добившихся успехов в разных профессиях. Награды им вручил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Сегодня среди машинистов поездов, пилотов, механизаторов, заводчан и полицейских всё чаще можно увидеть женщин. Одна из них — Жанымкуль Журмагамбетова. Уже семь лет она работает слесарем механосборочных работ на машиностроительном заводе Allur.

По словам женщины, интерес к технике появился у неё ещё в детстве. Сегодня она уверенно работает в профессии, которую многие считают мужской. За профессиональные успехи Жанымкуль Журмагамбетова была отмечена государственной наградой «Ерен еңбегі үшін».

«Кто-то говорит, что для женщины — это тяжёлый труд. Я с этим не согласна. Когда ты ответственная, надёжная, дисциплинированная, когда у тебя есть сила характера, то я думаю, что с любой задачей женщина может справиться наряду с мужчинами. Я желаю всем женщинам, чтобы их ценили и уважали не только в этот день, а всегда — круглый год», — отметила она.

Такую же награду получила и преподаватель Костанайского высшего педагогического колледжа Марина Казкенова. В сфере образования она работает 12 лет и признаётся, что признание её труда имеет для неё особое значение.

«На успех в моей профессии меня вдохновил мой первый руководитель — Азимжанова Сауле Иркановна. Хочу сказать ей отдельное спасибо, она научила меня многому. И сегодня на работе меня вдохновляют мои студенты и коллеги. Потому что студенты — это такая энергия, которой они делятся ежедневно», — рассказала Марина Казкенова.

Кроме медали «Ерен еңбегі үшін», ветеран здравоохранения Купей Мальчубаева была удостоена ордена «Құрмет» за многолетний труд и вклад в развитие медицины.

Аким области Кумар Аксакалов отметил, что женщины всегда играли важную роль в развитии общества и государства.

«Сегодня, в XXI веке, наши казахстанские женщины продолжают этот великий путь. Они успешно совмещают профессиональную деятельность и важнейшую миссию материнства. Активное участие женщин в общественной, экономической и политической жизни является одним из ключевых факторов устойчивого развития государства и благополучия общества», — подчеркнул глава региона.

После торжественной церемонии для приглашённых женщин была организована праздничная концертная программа с участием лучших творческих коллективов региона.

