Отбасы банк сообщил, что в ближайшее время планируется старт приёма заявок по женской ипотечной программе «Умай». При этом точная дата начала приёма заявок пока не называется, сообщает krisha.kz

Ипотеку планировали запустить ещё в 2025 году, однако сроки неоднократно переносились, и в итоге программа так и не была реализована в заявленные сроки.

Условия программы «Умай»

В банке также пока не уточнили, сохранятся ли прежние условия программы. Ранее они предусматривали:

максимальную сумму займа — до 50 миллионов тенге;

процентную ставку — 15% с последующим снижением до 5–3,5%;

первоначальный взнос — от 20% в крупных городах и от 15% в регионах;

срок кредитования — от 6 месяцев до 25 лет.

Обязательное условие участия

Одним из ключевых требований является наличие депозита в Отбасы банке. В связи с этим потенциальным участницам рекомендуется открыть вклад заранее, а тем, у кого депозит уже есть, — регулярно его пополнять.

Отбор заявок будет проводиться по балльной системе: чем выше сумма вознаграждения банка по вкладу, тем больше баллов получит заявительница.

Кто сможет участвовать в программе

Участницами программы «Умай» смогут стать женщины в возрасте от 18 до 65 лет. Семейное положение значения не имеет. Обязательным условием является наличие официально подтверждённого дохода за последние шесть месяцев.

Приобрести жильё можно в любом регионе страны независимо от места регистрации. Наличие или отсутствие недвижимости в собственности не учитывается. Также допускается использование пенсионных излишков — как собственных, так и родственников. В случае недостаточного дохода разрешается привлечение до двух созаёмщиков.