Жесткая драка футбольных фанатов «Тобола» и «Актобе» попала на видео

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Стычка получилась довольно серьезной, в нее пришлось вмешаться полиции.
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На видео, которое распространяется в соцсетях, виден даже дым — возможно, фанаты бросали дымовые шашки, пишет Экспресс К.
В соцсетях, ссылаясь на слова костанайских фанатов, также утверждают, что гости из Актобе вели себя вызывающе, из-за чего и вспыхнул конфликт.
В пресс-службе ДП Костанайской области, но ответа пока не получил.
Не исключено, что причиной стычки между фанатами послужил матч между «Тоболом» и «Актобе», который завершился победой костанайской команды с минимальным счетом.
Некоторые болельщики увидели в действиях судьи матча грубые ошибки.
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