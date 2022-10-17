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Жесткая драка футбольных фанатов «Тобола» и «Актобе» попала на видео

exk.kz

Стычка получилась довольно серьезной, в нее пришлось вмешаться полиции.

На видео, которое распространяется в соцсетях, виден даже дым — возможно, фанаты бросали дымовые шашки, пишет Экспресс К.

В соцсетях, ссылаясь на слова костанайских фанатов, также утверждают, что гости из Актобе вели себя вызывающе, из-за чего и вспыхнул конфликт.

В пресс-службе ДП Костанайской области, но ответа пока не получил.

Не исключено, что причиной стычки между фанатами послужил матч между «Тоболом» и «Актобе», который завершился победой костанайской команды с минимальным счетом.

Некоторые болельщики увидели в действиях судьи матча грубые ошибки.

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