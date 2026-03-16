USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Жильцов эвакуировали из-за пожаре в многоэтажке Костаная

— Сегодня, 09:59
В Костанае произошёл пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома. Возгорание возникло на кухне квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома.

Спасатели эвакуировали жильцов

Прибывшие на место происшествия подразделения МЧС провели эвакуацию жителей по лестничным маршам. Всего из дома были выведены 12 человек, среди них трое детей.

По информации спасателей, пострадавших в результате происшествия нет.

К ликвидации пожара привлекли несколько служб

В ликвидации пожара и обеспечении безопасности были задействованы силы МЧС, сотрудники Центра медицины катастроф, а также специалисты и техника оперативно-спасательного отряда.

Причины возгорания устанавливаются.


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.