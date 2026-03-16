В Костанае произошёл пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома. Возгорание возникло на кухне квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома.
Спасатели эвакуировали жильцов
Прибывшие на место происшествия подразделения МЧС провели эвакуацию жителей по лестничным маршам. Всего из дома были выведены 12 человек, среди них трое детей.
По информации спасателей, пострадавших в результате происшествия нет.
К ликвидации пожара привлекли несколько служб
В ликвидации пожара и обеспечении безопасности были задействованы силы МЧС, сотрудники Центра медицины катастроф, а также специалисты и техника оперативно-спасательного отряда.
Причины возгорания устанавливаются.
