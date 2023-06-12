Жильцы дома, в котором произошел пожар, уверены, это был поджог

Жильцы дома 24 по проспекту Абая, в котором на прошлой неделе произошел пожар, уверены, что это был поджог. С заявлением они обратились в полицию.

Но, по их словам, никаких действий сотрудники не предпринимают. При этом люди утверждают, что знают поджигателя, и сейчас переживают, что история может повториться. Мои коллеги разбирались в ситуации.

«23-го был звонок и сказано: «Жить осталось три дня». 2-го числа утром, в начале седьмого, раздался взрыв и сразу очень сильный дым и пламя. Гореть там ничего не могло», — вспоминает жительница дома №24 по проспекту Абая Алла Косолапова.

Алла Косолапова главная потерпевшая. Пожар возник рядом с ее квартирой. Она уверена, что это был поджог, и устроил его бывший сожитель ее дочери. Жители дома 24 по проспекту Абая с ужасом вспомниают 2-е июня, день, когда в их подъезде произошел пожар. Горели подсобные помещения на пятом, шестом и седьмом этажах. Задымление было сильным, поэтому специалисты приняли решение эвакуировать людей. Сейчас жильцы самостоятельно приводят в порядок подъезд.

«Мы боимся каждый вечер засыпать и утром просыпаться. Потому что то, что было в тот день, это был просто ужас. Когда утром спокойно собираешься на работу, и тут такое. В полной растерянности. Мы, как жители этого дома, хотим, чтобы была огласка. И чтобы наконец-то органы исполнительные посмотрели наконец-то, что действительно есть человек, который это все натворил. Есть видео даже», — говорит жительница дома №24 по проспекту Абая Гульмира Изтлеуова.

Все жители уверены, что это был именно поджог. Они нашли кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как за несколько минут до пожара в подъезд заходит мужчина, через несколько минут выбегает и в доме начинается пожар. Жильцы дома его узнали. Как рассказала Елизавета Лучко, после пожара местные жители вызвали полицию, чтобы написать заявление о поджоге. Его приняли, но как отмечает женщина, больше к ним никто не приходил, и никаких действий предпринято не было.

«Он ходит рядом с нами. Он просто живет. Также он пишет тому, кому нанес главный ущерб в больнице девушка лежит. Он пишет ей угрозы, о том, что вы ничего не добьетесь. О том, что есть связи и он все решит. И мы вынуждены полагать, что действительно он что-то для этого делает. Потому, что все бездействуют. Кому не позвоним нас пинают из двери к двери», — переживает жительница дома №24 по проспекту Абая Елизавета Лучко.

О том, что это поджог говорят и в КСК, который обслуживает этот дом. По словам председателя, этот человек неоднократно занимался здесь вредительством.

«Он неоднократно уже задерживался органами внутренних дел. Уже был предупрежден. Все равно эти поступки он совершает, потому, что он и раннее людям обрезал электропровода. Мы за ним все восстанавливали. Об этом и участковый знает», — говорит председатель КСК «Партнёр» Кумар Салкенов.

Жертв при пожаре нет, но есть четверо пострадавших. Трое детей и один взрослый. Все они до сих пор находятся в больнице. Сейчас жители обеспокоены тем, что история может повториться. И поджигатель вернется.

«Дочь попала с отравлением угарным газом в больницу. Уже больше недели она находится в больнице. Должны были выписать сегодня, но пока состояние не лучше. Нужно еще находиться в больнице. Ребенок у меня астматик. Надышавшись этого дыма. Состояние у нее средней тяжести», — говорит жительница дома №24 по проспекту Абая Ольга Гричуха.

За комментарием по этому поводу мы обратились в департамент полиции, там подтвердили, что заявление от жильцов зарегистрировано. Однако пока начать следственные мероприятия они не могут, поскольку официальная причина пожара пока не установлена. В ДЧС рассказали, что сотрудники испытательной пожарной лаборатории еще работают над этим. Результат будет готов на следующей неделе. И если это действительно был поджог, сотрудники полиции начнут следствие.

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