Ранее Krisha.kz сообщала, что наличие доли в квартире или доме больше не станет причиной снятия с очереди на жильё. Это означает, что даже при частичной собственности граждане сохраняют право претендовать на льготную ипотеку или арендное жильё с господдержкой.
Теперь Отбасы банк разъяснил, о каких именно долях идёт речь и кого касаются новые правила.
В чём суть изменений
С августа прошлого года проводится инвентаризация очередников — банк проверяет соответствие заявителей установленным критериям. В ходе проверки, по словам председателя банка Ляззат Ибрагимова, выявилось значительное число граждан, имеющих долю в жилье.
Чаще всего речь идёт о небольших долях, которые:
-
были получены по наследству;
-
появились в результате приватизации, когда человек ещё был ребёнком.
Как пояснила Ляззат Ибрагимова, это могут быть, к примеру, 1/7 или 1/6 квартиры от родственников. Нередко владельцы даже не знали о наличии такой доли, поскольку фактически не имели возможности пользоваться жильём. В итоге банк пришёл к выводу, что исключать таких людей из очереди неправильно.
С какими долями теперь не снимают с очереди
Очередники сохраняют право на участие в госпрограммах, если владеют долей в жилье — например, 1/7, 1/6, 1/4, 1/3 квартиры или дома. Само наличие долевой собственности больше не считается основанием для исключения из очереди. Новые правила начнут действовать с февраля.
Кого всё же исключат
В Отбасы банке подчёркивают: долевая и совместная собственность — не одно и то же.
-
Долевая собственность — это конкретная часть жилья.
-
Совместная собственность — жильё, приобретённое в браке, даже если оно оформлено на одного из супругов.
В случае совместной собственности участие в госпрограммах невозможно.
Важно знать
Новые правила распространяются только на тех, кто встал в очередь до 24 мая 2024 года, когда база очередников была передана Отбасы банку.
На что могут рассчитывать очередники с долей
Граждане с долевой собственностью смогут претендовать:
-
на льготную ипотеку через Отбасы банк со ставкой от 2% годовых (в зависимости от категории);
-
на арендное жильё — с последующим выкупом или без него.
Для ускорения получения жилья необходимо обязательно пройти инвентаризацию.
По данным банка, из 642 тысяч очередников:
-
244 тысячи уже успешно прошли проверку;
-
около 55 тысяч заявок приостановлены из-за наличия жилья, при этом значительная часть таких случаев связана именно с долевой собственностью.
Лимиты на снятие наличных: что нужно знать
Платить придётся больше: в Костанае подорожал вывоз мусора
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.