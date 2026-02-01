USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Жилищная очередь: новые правила для очередников начнут действовать с февраля

— Сегодня, 10:17
Ранее Krisha.kz сообщала, что наличие доли в квартире или доме больше не станет причиной снятия с очереди на жильё. Это означает, что даже при частичной собственности граждане сохраняют право претендовать на льготную ипотеку или арендное жильё с господдержкой.

Теперь Отбасы банк разъяснил, о каких именно долях идёт речь и кого касаются новые правила.

В чём суть изменений

С августа прошлого года проводится инвентаризация очередников — банк проверяет соответствие заявителей установленным критериям. В ходе проверки, по словам председателя банка Ляззат Ибрагимова, выявилось значительное число граждан, имеющих долю в жилье.

Чаще всего речь идёт о небольших долях, которые:

  • были получены по наследству;

  • появились в результате приватизации, когда человек ещё был ребёнком.

Как пояснила Ляззат Ибрагимова, это могут быть, к примеру, 1/7 или 1/6 квартиры от родственников. Нередко владельцы даже не знали о наличии такой доли, поскольку фактически не имели возможности пользоваться жильём. В итоге банк пришёл к выводу, что исключать таких людей из очереди неправильно.

С какими долями теперь не снимают с очереди

Очередники сохраняют право на участие в госпрограммах, если владеют долей в жилье — например, 1/7, 1/6, 1/4, 1/3 квартиры или дома. Само наличие долевой собственности больше не считается основанием для исключения из очереди. Новые правила начнут действовать с февраля.

Кого всё же исключат

В Отбасы банке подчёркивают: долевая и совместная собственность — не одно и то же.

  • Долевая собственность — это конкретная часть жилья.

  • Совместная собственность — жильё, приобретённое в браке, даже если оно оформлено на одного из супругов.

В случае совместной собственности участие в госпрограммах невозможно.

Важно знать

Новые правила распространяются только на тех, кто встал в очередь до 24 мая 2024 года, когда база очередников была передана Отбасы банку.

На что могут рассчитывать очередники с долей

Граждане с долевой собственностью смогут претендовать:

  • на льготную ипотеку через Отбасы банк со ставкой от 2% годовых (в зависимости от категории);

  • на арендное жильё — с последующим выкупом или без него.

Для ускорения получения жилья необходимо обязательно пройти инвентаризацию.

По данным банка, из 642 тысяч очередников:

  • 244 тысячи уже успешно прошли проверку;

  • около 55 тысяч заявок приостановлены из-за наличия жилья, при этом значительная часть таких случаев связана именно с долевой собственностью.



