В пресс-службе НАО «Госкорпорация “Правительство для граждан”» разъяснили порядок подачи заявлений на жилищную помощь, сообщает Zakon.kz.
Поводом для комментария стал вопрос одного из жителей: «Сколько раз в год можно подавать заявление?». Специалисты уточнили, что подача осуществляется раз в квартал.
Таким образом, в течение года казахстанцы могут обратиться за жилищной помощью до четырёх раз.
При подаче заявления необходимо предоставить удостоверение личности, квитанции за коммунальные услуги и аренду, документы о доходах (зарплата, пособия, алименты), а также реквизиты банковского счёта.
