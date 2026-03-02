С лета 2025 года функции постановки в очередь на жильё, а также распределения арендных квартир и жилья по льготной ипотеке полностью переданы Отбасы банк. Банк получил статус национального института развития в жилищной сфере.

Ранее казахстанцы вставали в очередь как нуждающиеся через акиматы по месту жительства. Теперь все процессы централизованы и оцифрованы.

Как отметил начальник отдела костанайского филиала банка Амир Искендиров, все процедуры переведены в электронный формат. Портал orken.otbasybank.kz интегрирован с государственными базами данных, что позволяет автоматически подтягивать сведения о заявителях. Клиентам больше не нужно собирать справки, делать копии документов или прикладывать их вручную.

Инвентаризация стала обязательным этапом

С 2 марта процедура инвентаризации данных стала первичной. Теперь перед участием в распределении жилья заявителю необходимо пройти обновление информации на портале orken.otbasybank.kz.

Важно понимать: если человек не прошёл инвентаризацию, он не исключается из очереди, однако не сможет участвовать в распределении жилья до завершения процедуры.

Ранее проверка данных проводилась уже после распределения квартир, что нередко приводило к задержкам. Например, выяснялось наличие другого жилья или изменение состава семьи, из-за чего процедуру приходилось начинать заново.

Как пройти инвентаризацию

Для прохождения процедуры необходимо авторизоваться на портале orken.otbasybank.kz с помощью ЭЦП. В личном кабинете нужно выбрать вкладку «Инвентаризация» и инициировать процесс. Далее система самостоятельно запросит и обновит данные из государственных баз.

Обычно процедура занимает около 30 минут. После завершения пользователю остаётся обновить страницу и проверить статус.

По данным банка, инвентаризацию уже прошли около 250 тысяч очередников.

