С лета 2025 года функции постановки в очередь на жильё, а также распределения арендных квартир и жилья по льготной ипотеке полностью переданы Отбасы банк. Банк получил статус национального института развития в жилищной сфере.
Ранее казахстанцы вставали в очередь как нуждающиеся через акиматы по месту жительства. Теперь все процессы централизованы и оцифрованы.
Как отметил начальник отдела костанайского филиала банка Амир Искендиров, все процедуры переведены в электронный формат. Портал orken.otbasybank.kz интегрирован с государственными базами данных, что позволяет автоматически подтягивать сведения о заявителях. Клиентам больше не нужно собирать справки, делать копии документов или прикладывать их вручную.
Инвентаризация стала обязательным этапом
С 2 марта процедура инвентаризации данных стала первичной. Теперь перед участием в распределении жилья заявителю необходимо пройти обновление информации на портале orken.otbasybank.kz.
Важно понимать: если человек не прошёл инвентаризацию, он не исключается из очереди, однако не сможет участвовать в распределении жилья до завершения процедуры.
Ранее проверка данных проводилась уже после распределения квартир, что нередко приводило к задержкам. Например, выяснялось наличие другого жилья или изменение состава семьи, из-за чего процедуру приходилось начинать заново.
Как пройти инвентаризацию
Для прохождения процедуры необходимо авторизоваться на портале orken.otbasybank.kz с помощью ЭЦП. В личном кабинете нужно выбрать вкладку «Инвентаризация» и инициировать процесс. Далее система самостоятельно запросит и обновит данные из государственных баз.
Обычно процедура занимает около 30 минут. После завершения пользователю остаётся обновить страницу и проверить статус.
По данным банка, инвентаризацию уже прошли около 250 тысяч очередников.
