Жителей Костанайской области просят соблюдать меры безопасности

— Сегодня, 12:47
В Костанайской области продолжается подготовка к паводковому периоду 2026 года. Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, с 16 марта на реках и водоёмах области начнутся взрывные работы по рыхлению льда.

Такие меры проводятся ежегодно для предотвращения ледовых заторов и снижения риска подтоплений во время весеннего паводка.

Где пройдут взрывные работы

Работы будут проходить в различных районах области.

16 марта

Джангельдинский район: сёла Сага, Колкамыс

Наурзумский район: Дамды, Буревестник, Шолаксай

Сарыкольский район: Вишневка, посёлок Сарыколь

Алтынсаринский район: село Шокай, сельский округ Ильяса Омарова

Карабалыкский район: посёлок Карабалык, село Михайловка, станция Тогузак

17 марта

Амангельдинский район: Амангельдинский сельский округ, село Урпек

Аулиекольский район: село Коктал

Костанайский район: Константиновка, Садчиковка, Садовое

район Беимбета Майлина: сёла Әйет, Майское

18 марта

Амангельдинский район: Амантогайский, Урпекский и Байгабылский сельские округа

Карасуский район: Карасу, Восток, Карамырза

Мендыкаринский район: Аксуат

Житикаринский район: Забеловка

Денисовский район: Алчановка

19 марта

Амангельдинский район: Кумкешуский сельский округ

город Костанай: район КЖБИ, центральный мост и район Корейского моста

Карасуский район: Новоселовка, Белозерка, Зеленовка

Узункольский район: Узунколь

Камыстинский район: Пушкино

20 марта

город Аркалык: Екидин, Жалгызтал

Карасуский район: участок реки в районе села Железнодорожный.

Жителей просят соблюдать меры безопасности

В ДЧС Костанайской области призвали жителей и гостей региона сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности в местах проведения взрывных работ.

Специалисты отмечают, что такие мероприятия направлены на предотвращение образования ледовых заторов и снижение угрозы паводков.



