В Костанайской области продолжается подготовка к паводковому периоду 2026 года. Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, с 16 марта на реках и водоёмах области начнутся взрывные работы по рыхлению льда.
Такие меры проводятся ежегодно для предотвращения ледовых заторов и снижения риска подтоплений во время весеннего паводка.
Где пройдут взрывные работы
Работы будут проходить в различных районах области.
16 марта
Джангельдинский район: сёла Сага, Колкамыс
Наурзумский район: Дамды, Буревестник, Шолаксай
Сарыкольский район: Вишневка, посёлок Сарыколь
Алтынсаринский район: село Шокай, сельский округ Ильяса Омарова
Карабалыкский район: посёлок Карабалык, село Михайловка, станция Тогузак
17 марта
Амангельдинский район: Амангельдинский сельский округ, село Урпек
Аулиекольский район: село Коктал
Костанайский район: Константиновка, Садчиковка, Садовое
район Беимбета Майлина: сёла Әйет, Майское
18 марта
Амангельдинский район: Амантогайский, Урпекский и Байгабылский сельские округа
Карасуский район: Карасу, Восток, Карамырза
Мендыкаринский район: Аксуат
Житикаринский район: Забеловка
Денисовский район: Алчановка
19 марта
Амангельдинский район: Кумкешуский сельский округ
город Костанай: район КЖБИ, центральный мост и район Корейского моста
Карасуский район: Новоселовка, Белозерка, Зеленовка
Узункольский район: Узунколь
Камыстинский район: Пушкино
20 марта
город Аркалык: Екидин, Жалгызтал
Карасуский район: участок реки в районе села Железнодорожный.
Жителей просят соблюдать меры безопасности
В ДЧС Костанайской области призвали жителей и гостей региона сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности в местах проведения взрывных работ.
Специалисты отмечают, что такие мероприятия направлены на предотвращение образования ледовых заторов и снижение угрозы паводков.
