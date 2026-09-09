Жители казахстанских сёл теперь могут самостоятельно выбирать арендное жильё





С 1 сентября на сайте «Отбасы банка» заработал новый механизм распределения арендного жилья в сельских населённых пунктах. Граждане могут самостоятельно подать заявку на квартиру или дом, расположенные в районе, где они состоят на учёте нуждающихся, передает ortcom.kz

Как сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бахытжан Жунисбеков, новым механизмом уже воспользовались около 400 казахстанцев.

При рассмотрении заявки требования предъявляются не только к основному заявителю, но и к членам его семьи, состоящим вместе с ним на жилищном учёте.

С мая 2025 года функции по учёту нуждающихся и распределению жилья переданы от акиматов «Отбасы банку». Местные исполнительные органы продолжают заниматься строительством и приобретением коммунального жилья, а также заселением граждан.

Изменился и принцип распределения арендного жилья. Если раньше нормативы рассчитывались в квадратных метрах, то теперь учитывается количество комнат в зависимости от состава семьи.

При этом жильё, построенное или приобретённое за счёт местного бюджета для владельцев аварийных квартир и домов, вновь будут распределять специальные комиссии при акиматах.

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