Жители казахстанских сёл теперь могут самостоятельно выбирать арендное жильё

С 1 сентября на сайте «Отбасы банка» заработал новый механизм распределения арендного жилья в сельских населённых пунктах. Граждане могут самостоятельно подать заявку на квартиру или дом, расположенные в районе, где они состоят на учёте нуждающихся, передает ortcom.kz
Как сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бахытжан Жунисбеков, новым механизмом уже воспользовались около 400 казахстанцев.
При рассмотрении заявки требования предъявляются не только к основному заявителю, но и к членам его семьи, состоящим вместе с ним на жилищном учёте.
С мая 2025 года функции по учёту нуждающихся и распределению жилья переданы от акиматов «Отбасы банку». Местные исполнительные органы продолжают заниматься строительством и приобретением коммунального жилья, а также заселением граждан.
Изменился и принцип распределения арендного жилья. Если раньше нормативы рассчитывались в квадратных метрах, то теперь учитывается количество комнат в зависимости от состава семьи.
При этом жильё, построенное или приобретённое за счёт местного бюджета для владельцев аварийных квартир и домов, вновь будут распределять специальные комиссии при акиматах.
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