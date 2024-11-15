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Не хватает на квартиру? В Казахстане предложат покупать её долями

— Сегодня, 13:28
Изображение для новости: Не хватает на квартиру? В Казахстане предложат покупать её долями

pixabay.com


В Казахстане планируют внедрить новый механизм инвестирования в недвижимость. Об этом 15 сентября на заседании правительства сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов, передает zakon.kz

Одним из ключевых проектов станет платформа Baspana Hub, которая объединит основные жилищные сервисы. Пользователи смогут искать жильё и получать необходимую информацию об объектах недвижимости.

В дальнейшем на платформе планируют запустить токенизацию недвижимости. Благодаря этому казахстанцы смогут вкладывать средства в долю квартиры, не покупая объект целиком.

Сейчас специалисты разрабатывают правила регулирования новой модели, а также занимаются интеграцией платформы с банками и расширением перечня доступных сервисов.



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