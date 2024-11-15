Не хватает на квартиру? В Казахстане предложат покупать её долями

В Казахстане планируют внедрить новый механизм инвестирования в недвижимость. Об этом 15 сентября на заседании правительства сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов, передает zakon.kz
Одним из ключевых проектов станет платформа Baspana Hub, которая объединит основные жилищные сервисы. Пользователи смогут искать жильё и получать необходимую информацию об объектах недвижимости.
В дальнейшем на платформе планируют запустить токенизацию недвижимости. Благодаря этому казахстанцы смогут вкладывать средства в долю квартиры, не покупая объект целиком.
Сейчас специалисты разрабатывают правила регулирования новой модели, а также занимаются интеграцией платформы с банками и расширением перечня доступных сервисов.
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