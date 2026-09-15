Иностранцев предупредили о «помогайках», обещающих ускорить переезд в Казахстан





Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана предупредило иностранцев о недобросовестных посредниках, которые предлагают за деньги ускорить оформление документов и получение государственных услуг.

Как сообщили в ведомстве, в Комитет по миграции поступают обращения о так называемых «помогайках». Они обещают содействие при прохождении тестирования, оформлении документов и решении миграционных вопросов.

В Минтруда подчеркнули, что государственные услуги предоставляются исключительно в установленном порядке. Повлиять за вознаграждение на результаты тестирования или рассмотрения документов невозможно.

Иностранцев, планирующих переезд в Казахстан, призвали не передавать деньги неизвестным посредникам и получать информацию только из официальных источников.

Письмо от АФМ может оказаться подделкой: казахстанцев предупредили Агентство по финансовому мониторингу Казахстана предупредило о новой рассылке поддельных официальных писем. Одно из таких...