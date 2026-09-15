Письмо от АФМ может оказаться подделкой: казахстанцев предупредили





Агентство по финансовому мониторингу Казахстана предупредило о новой рассылке поддельных официальных писем.

Одно из таких писем поступило в государственный орган. Злоумышленники сослались на якобы проводимую проверку и запросили сведения о гражданине, включая его характеристику и другую информацию.

Ранее мошенники уже использовали похожую схему. После отправки поддельных документов они связывались с гражданами по телефону или через мессенджеры, представлялись сотрудниками АФМ и пытались получить персональные и банковские данные либо требовали перевести деньги.

В Агентстве подчеркнули, что официальные письма направляются только в установленном порядке. Сотрудники АФМ не запрашивают по телефону данные банковских счетов и не требуют переводить денежные средства.

Наличие в письме логотипа, печати или подписи не подтверждает его подлинность. Проверить сомнительный документ можно через официальные каналы ведомства, а также по номеру Call-центра АФМ 1458 или телефону дежурной части: +7 (7172) 70-84-79.

АФМ призывает граждан и организации не передавать неизвестным персональные и банковские данные и не выполнять их указания по переводу денег.

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